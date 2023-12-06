الآن ( 1 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

جولة الريدز الإنجليزية مع Sheffield United vs Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، ويهدف نادي ليفربول إلى الاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية وإحباط فريق أرسنال الذي يحتل صدارة الترتيب، حيث سيواجه فريق شيفيلد يونايتد في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

احداث الشوط الأول بين الريدز وشيفيلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وسجل هدف تقدم ليفربول في مرمى شيفيلد يونايتد فرجيل فان دايك في الدقيقة 37 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وكان قد أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

الريدز يفتتح التسجيل عن طريق فان دايك

جووول أول لليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك. في الدقيقة 37 ، ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيرجيل بتسديدة من مرة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.

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ويدخل الفريق الأحمر اللقاء ولديه ٣١ نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد صاحب الأرض المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥ نقاط فقط بعد فوز واحد وتعادل مرتين، مما أدى إلى إقالة المدرب بول هيكينبوتوم وتعيين كريس وايلدر خلفًا له.

تتوقع هذه المباراة حدثًا استثنائيًا للنجم العربي، اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، الذي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي باحتساب الهدف رقم 200 في مسيرته مع فريق ليفربول في جميع المسابقات إذا استطاع التسجيل أمام فريق شيفيلد.

وحقق "الملك المصري" مجموع 199 هدفا في 325 مباراة حتى الآن، واعتبره يورغن كلوب واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ لعبة كرة القدم.

بعد فوز مثير لنادي ليفربول على نادي فولهام بنتيجة 4-3، حافظ الفريق على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وما زال يتبع مانشستر سيتي وأرسنال في المركز الأول. لذا، يبحث مشجعو البريميرليج هذا المساء عن موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والقنوات التي ستنقلها.

متي موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 ؟

الفريق الأول لنادي ليفربول سيكون ضيفًا صعبًا على ملعب "برامول لين" عندما يواجه فريق شيفيلد يونايتد في المباراة المقررة لها مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الحالي، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

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فيما يتعلق بموعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي لعام 2023/2024، ستبدأ في الساعة التاسعة والنصف مساءً حسب التوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً حسب توقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً حسب توقيت أبوظبي، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً حسب توقيت تونس والمغرب والجزائر.

يحتل نادي ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

تم التوصل إلى اتفاق رسمي بأن قناة بي إن سبورتس القطرية ستكون المحطة الوحيدة التي تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم 2023/2024.

ستكون المباراة متاحة للمشاهدين في المنطقة المشمولة بخدمة beIN SPORTS 3 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يُمكن لعشاق الرياضة ضبط التردد الخاص بقناة beIN SPORTS 3 لمتابعة المباراة مباشرة اليوم.

تردد قناة بي ان سبورت 3 على نايل سات تردد قناة بي ان سبورت 3 على سهيل سات تردد القناة: 11013.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ:3/2. تردد القناة: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد؟

سيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وشيفيليد يونايتد متاحًا من خلال إما الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

ينتظر أن يكون تشكيل ليفربول اليوم، لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كيليهر. خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فان دايك - تسيميكاس. خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز. خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول



آرسنال 15 11 3 1 33 14 19 36 2 ليفربول 14 9 4 1 32 14 18 3 مانشستر سيتي 14 9 3 2 36 16 20

تاريخ مواجهات شيفيلد يونايتد ضد ليفربول

في الماضي، التقى فريقا شيفيلد يونايتد وليفربول في 52 مباراة. فاز ليفربول في 27 مباراة، تعادل في 11 مباراة، وخسر أمام فريق شيفيلد يونايتد في 14 مرة.

ويحتل روجر هانت، نجم ليفربول السابق، المرتبة الأولى في قائمة هدافي مباريات الفريقين بمجموع 8 أهداف، ويليه بيلي ليديل بمجموع 5 أهداف، كما يحتل الكولومبي لويس دياز المرتبة الأولى في قائمة أغلى لاعبي مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بمبلغ قدره 75 مليون يورو.

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محمد صلاح يسعي لتحطيم رقم جديد أمام شيفيلد يونايتد

محمد صلاح يتوقع أن يحقق ثلاثة أرقام قياسية في مباراته مع شيفيلد يونايتد ضد ليفربول. الأرقام الثلاثة هي بلوغه 200 هدف مع الفريق، ليصبح واحدًا من خمسة لاعبين فقط في تاريخ النادي الذين حققوا هذا الرقم، وتحقيق الهدف رقم 150 في مسيرته الشخصية في الدوري الممتاز، وإذا سجل هاتريك في تلك المباراة، فسيصل إلى الهدف رقم 150 بقميص ليفربول في البريميرليج.

عند تسجيل الهدف رقم 200، سيكون اللاعب الخامس في تاريخ نادي ليفربول الذي يحقق هذا الإنجاز، متفوقًا على العديد من الأساطير الذين لم يصلوا إلى هذا الرقم، مثل ستيفن جيرارد الذي حقق 186 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | من هنــــا

تمكن اللاعب المصري من تحقيق إسهامه الكبير في الفريق بتسجيل 4 أهداف في آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، حيث سجل هدفين بنفسه وصنع هدفين آخرين.

صلاح حقق 16 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف وساهم في صناعة ست تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

حقق محمد صلاح نجاحًا في تحقيق إسهام تهديفي في كل مباراة من آخر 16 مباراة له على أرض ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح على موعد مع التاريخ في مواجهة ليفربول وشيفيلد

يحتاج المصري إلى هدف واحد فقط لكي يصل إلى 150 هدفًا في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد حقق أول هدفين له أثناء تواجده في فريق تشيلسي، وسوف يكون اللاعب الحادي عشر الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ هذه المسابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | من هنــــا

وبتحقيقه هاتريك، يصل محمد صلاح إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول.

من الممكن أن يحقق فريق ليفربول أربعة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ ديسمبر 2013.

ما زال نادي ليفربول يسعى لتحقيق أول شباك نظيفة خارج ملعبه في هذا الموسم، حيث خاض 10 مباريات في جميع المسابقات في أراض أخرى وتلقت شباكه 14 هدفاً.

تشكيل ليفربول الرسمي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.