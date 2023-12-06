بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت اليوم

الآن ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بدون تـقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

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مباراة ليفربول وشيفيلد
مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

جولة البريميرليج مع Sheffield United vs Liverpool اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت اليوم في البريميرليج، يزور فريق ليفربول، الذي يتضمن نجمنا المصري محمد صلاح، فريق شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين"، في الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "البريميرليج" في الموسم الحالي 2023-2024.

الريدز يسجل الهدف الأول عن طريق فان دايك

جووول أول لليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك. في الدقيقة 37 ، ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيرجيل بتسديدة من مرة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد يلا شوت اليوم

ويحاول محمد صلاح قيادة نادي ليفربول إلى المزيد من الانتصارات، لملاحقة فريق أرسنال والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة الحصول على لقب هذا الموسم.

يطمح محمد صلاح للاستمرار في تحقيق أرقام قياسية في مسيرته الكروية، عندما يخوض المباراة اليوم ضد شيفيلد يونايتد.

يلعب فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مواجهة اليوم مع معنويات مرتفعة، بعد فوزهم بنتيجة 4-3 على فولهام في المباراة السابقة ضمن الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه، يتوق الفريق المسمى شيفيلد يونايتد لتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة اليوم وجمع ثلاث نقاط أيضا، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط إلى الدوري الأول والمعروفة بـ "التشامبيونشيب"، وذلك عن طريق استغلال عاملي الميدان المحلي وتشجيع الجماهير.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 

تبدأ بث مباشر مباراة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وستكون متاحة للمشاهدة على قناة "بي إن سبورتس 3 إتش دي" بتعليق من حفيظ دراجي.

سيُقام لقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد في ملعب برامول لين، حيث يستضيف الفريق المباراة المهمة اليوم في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباراة الريدز مع شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي القناة الحصرية والوحيدة التي تنقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة BeIN Sport 3 HD تحديدًا.

تولت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على سير مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، للمعلق الجزائري البارز "حفيظ دراجي".

تردد قناة بي ان سبورت 3 على نايل سات

تردد قناة بي ان سبورت 3 على سهيل سات

تردد القناة: 11013.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي
معدل تصحيح الخطأ:3/2.

تردد القناة: 11547.
الاستقطاب: عمودي.
معامل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/2.

بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

في الوقت الحالي، يحتل ليفربول المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

في حين أن فريق شيفيلد يونايتد يحتل المركز الأخير بعد حصولهم على 5 نقاط، يتولى المدرب الجديد كريس وايلدر قيادة الفريق اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | من هنــــا

من المتوقع أن يكون هناك مباراة بين ليفربول وشيفيلد يونايتد، واللاعب المصري محمد صلاح يتوقع أن يشارك في هذه المباراة ويسعى لتسجيل هدفه الحادي عشر في الدوري.

بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيليد يونايتد يلا شوت

تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

ينتظر أن يكون تشكيل ليفربول اليوم، لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى:كيليهر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.
خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول


آرسنال		15113133141936
2ليفربول14941321418
3مانشستر سيتي14932361620

محمد صلاح يريد ضرب 3 عصافير بهدف واحد

يحتاج محمد صلاح فقط إلى تسجيل هدف واحد في المباراة الليلة ليصل إلى 200 هدف مع فريق ليفربول في المسابقات المختلفة، وسيكون خامس لاعب في تاريخ النادي الذي يحقق هذا الإنجاز. يسبقه إيان راش الذي سجل 346 هدفًا، وروجر هانت برصيد 285 هدفًا، وجوردون هودجسون بـ 241 هدفًا، وأخيرًا بيلي ليدل صاحب الـ 228 هدفًا.

 

يحتاج محمد صلاح أيضًا إلى تسجيل هدف واحد فقط في مباراة الليلة أمام شيفيلد يونايتد ليصل إلى 150 هدفًا في مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة العريقة، حيث سيتحقق ذلك بعد 246 مباراة فقط. يتفوق محمد صلاح على ألان شيرار، سيرجيو أجويرو، هاري كين وتيري هنري في هذا الإنجاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد | من هنــــا

في الوقت الحالي، يمتلك محمد صلاح 149 هدفًا في الدوري الإنجليزي، إذ حقق 147 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في البريميرليج.

سيتم تحقيق الرقم الثالث عندما يسجل محمد صلاح هدف واحد الليلة، وهو التسجيل التاريخي الأول لقائد منتخبنا الوطني على ملعب برامول لين، المعقل الخاص لفريق شيفيلد يونايتد. حتى الآن، لعب اللاعب المصري العظيم 4 مباريات ضد هذا الفريق، اثنتان في ملعب أنفيلد واثنتان في برامول لين.

وقد سجل محمد صلاح هدف واحد فقط في تاريخه ضد فريق شيفيلد يونايتد، حيث لم يتمكن من التسجيل في أي من المباريات التي لعبها على ملعب برامول لين. ومع ذلك، تمكن من تسجيل هدفه الوحيد ضد شيفيلد على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

تشكيل ليفربول الرسمي 

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