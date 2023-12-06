مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بث مباشر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بث مباشر،والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يلتقي اليوم فريق مان يونايتد ضد تشيلسي في منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر إقامة المباراة اليوم الأربعاء الموافق 6-12-2023 وذلك على أرضية ملعب أولد ترافود وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة وفي الساعة الحادية عشرة وربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، تابع توقيت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي حسب البلد الذي تنتمي إليه

البلد التوقيت الإمارات العربية المتحدة.

سلطنة عمان. 12:15 منتصف الليل. المملكة العربية السعودية.

قطر – البحرين – الكويت.

العراق – الأردن – سوريا. 11:15 مساءً. مصر – ليبيا – السودان. 10:15 م. المغرب – تونس – الجزائر. 9:15 مساءً. موريتانيا.

جرينتش. 8:15 مساءً.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بث مباشر

تشيلسي يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وكان مثيرًا للإعجاب إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، وقد تغلب البلوز على برايتون أند هوف ألبيون وحقق فوز حاسم بنتيجة 3-2 في مباراتهم السابقة وسيبحثون عن تحقيق نتيجة مماثلة هذا الأسبوع.

والتقى مانشستر يونايتد وتشيلسي، في نحو 193 مباراة، على المستوى التاريخي حيث فاز الشياطين الحمر في 82 مباراة، مقابل 55 انتصار لصالح تشيلسي وحسم التعادل 56 مباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في الدفاع: ل. شاو – فيكتور لينديلوف – هاري ماغوير – آرون وان بيساكا.

الوسط: س. أمرابط – سكوت ماكتومناي.

الهجوم: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز – أنتوني – أليخاندرو جارناتشو.

رأس حربة: راسموس هويلوند.

تشكيلة تشيلسي ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في الدفاع: أكسيل ديساسي – ت. سيلفا – بنوا بدياشيلي – ليفي كولويل.

الوسط: مويسيس كايسيدو – إينزو فرنانديز.

الهجوم: ميخايلو مودريك – ر. ستيرلينغ – كونور غالاغير.

رأس حربة: نيكولاس جاكسون.