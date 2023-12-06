بث مباشر الآن ( 1 - 1 ) |مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

كلاسيكو إنجليزي بين Manchester United vs Chelsea اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، وتشهد الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة ساخنة بين الكبيرين مانشستر يونايتد وتشيلسي في سهرة كروية ممتعة ينتظرها كل محبي كرة القدم حول العالم، حتى لو يكن الفريقان في أفضل مستوياتهما.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يدخل الشياطين الحمر المباراة في المركز السابع برصيد 24 نقطة ولديهم الكثير من التحديات للرد عليها من نتائج الفريق السلبية على المستوى الأوروبي، إلى الخسارة الأخيرة في الدوري أمام نيوكاسل. وكذلك الرد على التقارير التي أفادت بوجود مشاكل بين المدرب تن هاغ ولاعبيه.

البلوز تحرز هدف التعادل امام الشياطين الحمر

جووول التعادل لتشيلسي ⚽️، كول بالمر في الدقيقة 45 ، هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي بمجموعة من التمريرات المتتالية على حدود منطقة الجزاء أنهاها كول بالمر بتسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

الشياطين الحمر تفتتح التسجيل أمام البلوز

جووول أول لمانشستر يونايتد ، سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 20 عرضية أرضية من الجبهة اليسرى لمانشستر يونايتد عن طريق أليخاندرو جارناتشو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هاري ماجواير بتسديدة ارتدت من أحد مدافعي تشيلسي ليتابعها سكوت ماكتوميناي بتسديدة مباشرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بينما يسعى البلوز صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة إلى البناء على الانتصار الهام الذي حققه الأسبوع الماضي على برايتون بنتيجة 3-2 بعدما لعب الفريق منقوصًا عقب طرد قائده كونور غالاغر.

والتقى الفريقان في 159 مباراة بمختلف المسابقات، حقق يونايتد الفوز في 64 منها مقابل 49 انتصر فيها تشيلسي وحسم التعادل 46 مواجهة بينهما. بينما يتفوق النادي اللندني في حقبة الدوري الممتاز برصيد 18 انتصارًا مقابل 17 ليونايتد و25 تعادلًا في إجمالي 60 مباراة.

متي موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 ؟

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان يونايتد منافسه فريق تشيلسي وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024، ويحتضن ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد مجريات مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم.

ويأتي موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر وربع منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

Manchester United vs Chelsea بث مباشر

ويحتل اليونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 برصيد 24 نقطة، فيما جاء تشيلسي في المركز العاشر بواقع 19 نقطة؛ لذا ينتظر الجماهير مباراة ممتعة بين كلا الفريقين الليلة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ؟

تتضمن القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، تردد إحدى القنوات المفتوحة الأوروبية التي من شأنها إذاعة مباريات البريميرليج مجانًا داخل عدد من الدول، وكذلك كيفية تنزيل قناة بين سبورت 1 باعتبارها الناقل الحصري لنقل بث مباشر منافسات الدوري الإنجليزي للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية؛ لذا إليك عبر هذا الجدول الترددات التي ستتيح مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مباشر اليوم.

تردد قناة beIN Sports 1 تردد قناة Armenia Region القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Eutelsat 36°E التردد: 11109 معدل الترميز: 34070 معامل الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

تشكيل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد اليوم، لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023/2024، كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شاو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: مكتوميناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، جارناتشو.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ينتظر أن يكون تشكيل تشيلسي اليوم، لملاقاة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كالتالي:

حراسة المرمي: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

غيابات البلوز أمام مان يونايتد

يعاني تشيلسي من عدة غيابات قبل الحلول ضيفًا على مان يونايتد مساء اليوم الأربعاء، في أبرز مواجهات الجولة الـ 15 من مسابقة البريميرليج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان يونايتد أمام تشيلسي | من هنــــا

يفتقد تشيلسي 10 لاعبين أمام مان يونايتد في قمة اليوم، وهم روميو لافيا، كريستوفر نكونكو، تريفوه تشالوبه، بن تشيلويل، كارني تشوكويميكا، ويسلي فوفانا، مالو جوستو، نوني مادويكي، كونور جالاجير، ليزلي أوجوتشوكو.

تاريخ مواجهات الفريقين:

والتقى يونايتد وتشيلسى فى 193 مباراة فى جميع المسابقات، وفاز الشياطين الحمر فى 82 مواجهة، مقابل 55 انتصارا لصالح تشيلسى، وكان التعادل حاضرًا فى 56 مباراة.

ويمتلك مانشستر يونايتد تفوقًا واضحا على البلوز، حيث لم يخسر فى آخر 11 مباراة ضد تشيلسى فى الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث فاز فى 4 مواجهات، وحسم التعادل 7 مباريات، منذ الخسارة بنتيجة 1-0 فى نوفمبر من عام 2017.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان يونايتد أمام تشيلسي | من هنــــا

وأيضا تعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسى هى الأكثر تعادلًا فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 26 مباراة، وتكرر التعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 فى 14 مناسبة من قبل.

مانشستر يونايتد يسعى لمصالحة جماهيره وغيابات بالجملة

ويأمل فريق مانشستر يونايتد في مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام تشيلسي، بعد خسارته في الجولة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، بينما يسعى البلوز لمواصلة الانتصارات بعد تغلبه على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.