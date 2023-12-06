القضاء الإداري يعتمد تصنيف الأولمبية ويلغي قرار وزارة الرياضة بشأن الجمعية العمومية للجودو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم حكم بإعتماد تنصيف اللجنة الأولمبية المصرية بإعتماد 40 نادي في الجمعية العمومية لاتحاد الجودو المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري وبطلان القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بإعتماد 32 نادي فقط لهم حق الحضور. 
وأقام مهدي الشرقاوي رئيس نادي أجا الرياضي بالدقهلية وهشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو كخصم متداخل الدعوى برقم 16453 لسنة 78 ق ضد كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الجودو المصري إعتراضا على اعتماد وجود 32 نادي في الجمعية العمومية للجودو وصدر الحكم اليوم في الدعوى.
وجاء حكم المحكمة الذي صدر اليوم بقول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعوان فيه وما ما يترتب على ذلك من أثار أخصها نفاذ اعتماد التصنيف الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية عن الموسم الرياضي 2022/2023 وبطلان القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بإعتماد 32 هيئة فقط لها حق حضور الجمعية العمومية العادية. 
وبناء على قرار المحكمة يعتمد التصنيف الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بعدد 40 نادي وبالتالي يحق لأندية أجا ومليج والاتحاد والأولمبي والمنصورة ومدينة نصر وبلدية المحلة بحضور الجمعية العمومية المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.

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