ارتفاع الصادرات الصينية لأول مرة في 6 أشهر خلال نوفمبر



ارتفعت الصادرات الصينية بعكس التوقعات خلال نوفمبر تشرين الثاني ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.

ووفقًا لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس السابع من ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.

أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضًا ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.

وعلى مدار أول 11 شهرًا من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.

هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، وفقًا لحسابات CNBC.

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.

وكان الطلب على السلع الصينية تراجع هذا العام، وسط تباطؤ النمو العالمي.