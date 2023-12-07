ارتفاع الصادرات الصينية لأول مرة في 6 أشهر خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ارتفعت الصادرات الصينية بعكس التوقعات خلال نوفمبر تشرين الثاني ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.

ووفقًا لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس السابع من ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.

أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضًا ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.

وعلى مدار أول 11 شهرًا من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.

هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، وفقًا لحسابات CNBC.

 

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.

وكان الطلب على السلع الصينية تراجع هذا العام، وسط تباطؤ النمو العالمي. 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الاتحاد يسقط أمام ضمك بثلاثية في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مشاهدة الاتحاد تويتر اليوم.. بث مباشر (3-1) الاتحاد ضد ضمك الدوري الإنجليزي دون تقطيع جودة HD

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي (0-1)

تويتر اليوم HD (1-3).. بث مباشر الاتحاد ضد ضمك اليوم في دوري روشن السعودي

تويتر HD.. بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي (0-1)

عاجل.. مجلس إدارة الزمالك يوقع عقدًا رسميًا مع معتمد جمال

بث مباشر الآن |مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بـدون تقطيع في الدوري السعودي.. يلا شوت

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر توتنهام ضد وست هام بالدوري الإنجليزي | تويتر اليوم جودة عالية HD