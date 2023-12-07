وزير البترول يبحث تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية مع "مبادلة" الإماراتية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة منصور الحامد والوفد المرافق، حيث شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للشركة فى مصر.
واوضح الملا أن اللقاء تناول ايضًا بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات فى الأنشطة البترولية المختلفة.


ومن جانبه أعرب رئيس شركة مبادلة عن تقديره للعلاقات المصرية ومناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن مبادلة ملتزمة بمواصلة التوسع في مشروعاتها في مصر، كما تتطلع لزيادة استثماراتها في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.

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