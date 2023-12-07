أهالي وردان يد واحدة في مظاهرة حب تأييدًا للرئيس السيسي

نظمت قرية وردان ( عاصمة المنطقة الشمالية بالجيزة ) مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بحضور قيادات ورموز شمال الجيزة، وذلك بقاعة مسايا بوردان تحت عنوان وردان تنتخب الرئيس والذى أبهر الجميع حيث التكاتف من شباب وفتيات وأطفال وشيوخ قرية وردان الذين أثبتوا للجميع التفاف القرية حول الرئيس حرصًا على مستقبل البلاد.

حضر المؤتمر الذى أقامه أهالى القرية متحدين يد واحدة جميعًا لفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ مركز منشأة القناطر وشمال محافظة الجيزة ورموز العمل السياسي والاجتماعي وأهالي قرى وردان وابوغالب واتريس وبني سلامة والحاجر والقطا وكفر ابو الحديد ونكلا وجزاية والمنصورية وجزاية والجلاتمة والمناشي البلد وبهرمس والحسانيين والمناشي والاخصاص وكفر حجازى.

و اجمع اهالي تلك القرى على ان أسباب نجاح المؤتمر تعود إلى العمل الجاد الجماعى بحب واجهة اي تحديات لغاية عليا هى مصلحة البلاد ومجابهة اى تحديات تواجهها.. دون أى تمييز فالجميع على قلب رجل واحد مما أدى إلى صدى كبير فى كل انحاء محافظة الجيزة لتعود قرية وردان منارة وقائدة للمنطقة بأكملها فى سيمفونيه رائعة أبهرت الجميع.

تضمن المؤتمر استقبال رائع للضيوف بالاعلام والموسيقى والاغانى الوطنية ثم تم عزف السلام الوطني وتلاوة القران الكريم والتواشيح الدينية وكلمات الحضور وتضمن المؤتمر كورال للاطفال وفقرات فنية وإعلامية واستعراضية متنوعه أبهرت الحضور.. وذلك فى تنظيم عالى يعكس حجم وقوة واتحاد أهالى قرية وردان وظهر ذلك فى حجم الحضور وروعة وجمال وقوة تنظيم مثل هذا المؤتمر الناجح الذى أبهر الجميع بروعته وظهوره بمظهر مشرف بمجهود ضخم للجنة المنظمة للمؤتمر بكامل هيئتها والتى بذلت مجهودًا رائعًا لخروج المؤتمر بهذا الشكل المشرف والرائع فيما اعتبره البعض عيدًا وطنيًا لقرية وردان التى توحدت فى هذا المؤتمر لتعلن للعالم أجمع أنها يد واحدة وعلى قلب رجل واحد فى حب مصرنا الغالية.. حيث ظل فريق المؤتمر يعمل فى صمت وبروح طيبه وتعاون وتفاهم واحترام غير مسبوق وبتركيز وحب شديد لهذا العمل نابع من القلب وليس من أجل مصلحة شخصية.. الجميع أعلى قيمة المصلحة الوطنيه العليا وهذا سر نجاح المؤتمر حيث الروح الأسرية بين الجميع والتى أذهلت جميع الحضور من كافة القرى والذين وجدوا الترحاب الكبير من أهالى وردان ووجدوا التوحد يد واحدة فى حب مصر و تأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

عبر الحضور عن تأييدهم الكامل لترشيح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة..مؤكدين حبهم للوطن ودعمهم للقيادة السياسية وتأييدهم ودعمهم الكبير لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة نظرا لمعرفتهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة فى ظل الظروف الراهنة.

أكد المتحدثون قوة مشاركة أهالى قرية وردان والتصويت والحسد ايام الانتخابات دون تكاسل لتظهر للعالم أجمع أننا على قلب رجل واحد ويد واحدة مع وطننا الغالي مصر.

حضر المؤتمر عدد ضخم من أهالى قرى ونجوع وعزب وكفور مركز منشأة القناطر تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وتحول المؤتمر إلى مظاهرة حب وفرحة وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والهتاف للرئيس السيسي على انغام الاغانى الوطنية والمزمار البلدي وسط تصفيق الحضور.