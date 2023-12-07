تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و855 شاحنة و110 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1460 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و437 شاحنة و95 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و418 شاحنة و15 سيارة. وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة دليلة فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي " دليلة والحرية وبوسيدون اكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن و360 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور.