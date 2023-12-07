خام برنت يرتفع أعلى مستويات 70 دولارًا



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس السابع من ديسمبر كانون الأول، بعدما هبطت لأقل مستوى في 6 أشهر، وسط ارتفاع الإنتاج الأميركي ومخزونات البنزين.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية كشفت أمس ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو مستوى أعلى من توقعات ارتفاعه بنحو مليون برميل.

وقال محللون لدىANZ إن السوق صدم بالبيانات التي أظهرت ارتفاع مخزونات الوقود، وأشارت المذكرة إلى أن الاتجاه الهبوطي كان نتيجة لمخزونات الوقود المرتفعة.

وفي سياق منفصل، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة المزيد من التعاون في مجال النفط.

وفي السياق ذاته، أظهر مسح لرويتزر تراجع إنتاج أوبك من النفط 90 ألف برميل يوميًا في نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري.

وبحسب المسح، ضخت أوبك 27.81 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 90 ألف برميل يوميًا عن أكتوبر تشرين الأول، وارتفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول.

أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 70.1 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 1.04% مسجلة 75.07 دولار للبرميل.