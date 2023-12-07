البورصة اليابانية تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية



انخفض المؤشر نيكي الياباني بشكل حاد الخميس 7 ديسمبر بعد تراجع وول ستريت خلال الليل قبل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف من شأنها أن توفر دلائل على مدى السرعة التي قد يبدأ بها الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.



وتراجع نيكي 1.76% إلى 32858.31 نقطة عند الإغلاق مع انخفاض 189 من الأسهم المدرجة عليه، وعددها 225، وارتفاع 36 سهما.



ومحا ذلك أغلب تعافي المؤشر الذي سجله أمس الأربعاء بأكثر من اثنين بالمئة عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.



وأعاد انخفاض اليوم الخميس المؤشر نيكي إلى مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول منخفضا 1.72% حتى الآن.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14% متجها إلى انخفاض بنسبة 0.95% لهذا الأسبوع، والذي قد يكون الأسوأ أداء أيضا منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.



وسجل قطاع الطاقة أكبر خسائر بين القطاعات الفرعية على المؤشر نيكي بعدما انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.



كما سجلت أسهم شركات مرتبطة بالرقائق تراجعات ملحوظة وشكل سهمان منها ضغطا كبيرا على المؤشر نيكي من بين أكثر ثلاثة أسهم ساهمت في هبوطه.