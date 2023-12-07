الرقابة المالية توقف وتلغي ترخيص شركتين غير أعضاء بسبب المخالفات

الاقتصاد
بوابة الفجر


القاهرة - مباشر:  قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (181) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2023 والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة/ جي إس إس جي القابضة مصر.

وأشارت البورصة في بيان اليوم، أن ذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما  قرر ئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (2618) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19/10/2023 والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة/ الإلكترونية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة بتاريخ 01/06/2022". 

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