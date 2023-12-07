"إياتا": استمرار انتعاش الطلب العالمي على الرحلات الجوية خلال أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استمرار انتعاش الطلب على الرحلات الجوية عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضي مع ارتفاع بنسبة 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، فيما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 98.2% من مستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19".

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": “حقق قطاع السفر الجوي نتيجة قوية خلال شهر أكتوبر تجعله في أقرب نقطة له على الإطلاق من استكمال تعافي حركة السفر بعد الأزمة الصحية العالمية.”

وأضاف والش: “ما تزال حركة السفر في الأسواق المحلية تفوق مستوياتها خلال فترة ما قبل الأزمة. ويشهد الطلب الدولي على الرحلات الجوية الآن تعافيًا ملحوظًا، ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.”

ووفق إياتا، سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في معدل الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 80.3% خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، لتواصل صدارة بقية المناطق على مستوى العالم، فيما حققت شركات الطيران الأوروبية في أكتوبر 2023 ارتفاعًا بنسبة 16.1% في حركة المسافرين.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 24.1% في حركة المسافرين خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفعت السعة بنسبة 22.2% وازداد عامل الحمولة بنسبة 1.2 نقطة مئوية إلى 80.6%، بينما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تحسنًا في حركة المسافرين بنسبة 17.5% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا في حركة المسافرين بنسبة 21.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بينما ارتفعت السعة بشكل أسرع خلال شهر أكتوبر بواقع 22.3%، بينما سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعًا بنسبة 25.3% في حركة المسافرين خلال أكتوبر 2023، كما ارتفعت السعة بنسبة 32.4%.