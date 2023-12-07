عاجل| هاينز مصر ترفع أسعار عبوات الكاتشب بنسبة 100%

رفعت شركة هاينز مصر أسعار عبوات الكاتشب بداية من، اليوم الخميس، في السوق المصري بنسب بلغت 100 %.



وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالأسكندرية، إن عبوة كاتشاب التي تحتوي على 96 ظرفا، ارتفعت أسعارها الجملة من 67 جنيها إلى 147 جنيها.



وتابع “المنوفي”، بتلك الزيادة سيصل سعر ظرف هاينز كاتشاب وهو الاصغر حجما من منتجات الشركة للمستهلك بـ 2 جنيه بدلا من 1 جنيها.

يتزامن زيادة هاينز مصر اسعارها مع قيام عدد من الشركات الغذائية برفع أسعارها خلال الأونة الخيرة منهم أبو عوف، وجهينة، ودومتي، صافولا، وأرما.