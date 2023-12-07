عُمان وإيران توقعان برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس وتدرسان إقامة مدن صناعية مشتركة

عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة، اجتماعها العشرين في طهران، حيث ترأس الوفد العُماني قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التجارة البينية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك المجالات المالية والمصرفية والصحية.

كما تم مناقشة إنشاء مدن صناعية مشتركة بهدف تنمية وتكامل سلاسل الإمداد بين البلدين الصديقين، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين. وشهد الاجتماع توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين الصديقين، وتوقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل في سلطنة عُمان.وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منطقة اروند الحرة ومجلس الأعمال العماني الإيراني المشترك.

شمل برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات المستهدفة لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتم عقد منتدى الأعمال العماني الإيراني، بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ومجلس الأعمال العماني الإيراني.