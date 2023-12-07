المعهد الفرنسي للآثار الشرقية يحتفي بصدور «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة» للباحث شريف رمزي

أعلن المعهد الفرنسي للآثار الشَّرقيَّة من خلال موقعه الرّسمي عن الحلقة الحادية والأربعين من سيمنار «قراءات فى الوثائق التَّاريخيَّة المصريَّة، من العصور الوسطى وحتى العصر الحديث». والَّذى ينظمه المعهد الفرنسي بالتَّعاون مع كُلِّيَّة الآداب جامعة كفر الشّيخ، ويُديره الدُّكتور مجدي جرجس الأستاذ بالجامعة ذاتها والمُستشار العلمي للمعهد.

عنوان الحلقة: «قراءة جديدة في نُصوص سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة»، ويُقَدِّمها شريف رمزي الباحث في تاريخ الكنيسة وعُضو اللّجنة البابويّة للتّاريخ القبطي.

تَدورُ هذه الحلقة حول تقديم قراءة ونشرة جديدة لنُصوص كتاب «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة»، ومُناقشة دور المؤلِّف الرَّئيس لهذا العمل، وهو «موهوب بن منصور» (١٠٢٠-١١٠٠م)، والَّذي حملَ على عاتقهِ مَهمَّة جمع السِّيَر وترجمتها من اللُّغة القبطيَّة إلى اللُّغة العربيَّة، بمُساعدة آخرين. وكذلك طُرق تدوين النَّصّ، وتفسير الثَّغرات الموجودة في بعض السِّيَر، وتقنيَّات النَّسخ والتَّرجمة.

يُعَدُّ «سِيَر البِيعَة» أحد أهمّ المصادِر التَّاريخيَّة الَّتي ترجِعُ إلى حِقبةِ العُصور الوسطى، وهو وإنْ كان يؤرِّخ بشَكلٍ أساسيّ لسِيَرِ بطاركة الكنيسة القبطيَّة، إلاَّ أنَّه يُقَدِّم أيضًا صورةً غاية في الأهمِّيَّة عن تاريخ مصر السِّياسيّ والاجتماعيّ بعُيونِ المؤرِّخينَ الأقباط.

وتُقام هذه الفعالية يوم الأحد الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، في تمام السّاعة الخامسة مساءً، بالمعهد الفرنسي للآثار الشَّرقيَّة، ٣٧ شارع الشّيخ على يوسف بحيّ المنيرة، بحضور نُخبة من الباحثين والدَّارسين المصريّين والأجانب.

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