وست هام يونايتد يضرب عرين توتنهام بثنائية في البريميرليج ويضيع على السبيرز المربع الذهبي

وست هام يونايتد يضرب عرين توتنهام بثنائية في البريميرليج ويضيع على السبيرز المربع الذهبي

بث مباشر
توتنهام ضد وست هام
توتنهام ضد وست هام

وست هام يونايتد يضرب عرين توتنهام بثنائية في البريميرليج ويضيع على السبيرز المربع الذهبي، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الفوز ضد نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الدوري الإنجليزي محركات البحث جوجل على مدار اليوم، حيث ترتفع عمليات البحث عن المباريات الهامة في البريميرليج، ويبحث عدد كبير من الجماهير عن نتيجة مواجهة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد يضرب عرين توتنهام بثنائية في البريميرليج ويضيع على السبيرز المربع الذهبي

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وست هام يونايتد يضرب عرين توتنهام بثنائية في البريميرليج ويضيع على السبيرز المربع الذهبي

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة مباراة توتنهام ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة توتنهام ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز  2023-2024.

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تشكيل توتنهام المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام.. تعادل قوي في الدقيقة الأخيرةوالقمة تنتهي ب٦ أهداف

وكان يحتضن ملعب ستاد توتنهام هوتسبير المباراة بين الفريقين، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والثامنة والربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة وست هام يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

افتتح كريستيان روميرو التسجيل في مرمى ويست هام ومنح التقدم لتوتنهام في الدقيقة 11 بعد رأسية رائعة، واستمرت سيطرة أصحاب الأرض سيطرتهم على اغلب مجريات الشوط والذي انتهي بتقدم توتنهام بنتيجة 1/0.


وفي الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني باللقاء، نجح جارود بوين في هدف التعادل في مرمى السبيرز، وقبل عزز جيمس وارد براوس النتيجة بالهدف الثاني لوست هام يونايتد بتسجيله في مرمي أصحاب الأرض بالدقيقة 74، وحاول توتنهام إدراك هدف التعادل في أكثر من مرة، لكن جميع المحاولات على مرمى فيكاريو جاءت بالفشل.

تشكيل توتنهام ضد وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

  • حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو
  • خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمرسون رويال، بن ديفيز، ديستني أودوجي
  • خط الوسط: ديجان كولوسيفسكي، يفيس بيسوما، جيوفاني لو سيلسو
  • خط الهجوم: برينان جونسون، هيونج مين سون، بريان جيل.
وست هام يونايتد يضرب عرين توتنهام بثنائية في البريميرليج ويضيع على السبيرز المربع الذهبي

ترتيب توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز، ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 27 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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تشكيل توتنهام المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد وست هام بالدوري الإنجليزي 

كانت تذاع أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات البريمييرليج عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، وبالتحديد قناة Bein sports HD 1.

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