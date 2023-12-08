ملخص وأهداف مباراة وست هام ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير؛ الهزيمة على يد نظيره فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول؛ نجح كريستيان روميرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى فريق وست هام يونايتد.

ومع بداية الشوط الثاني؛ تمكن اللاعب بوين نجم فريق وست هام يونايتد، من تسجيل هدف التعادل في شباك حارس مرمى توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

ثم أضاف جيمس وارد براوس نجم فريق وست هام يونايتد، الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني من تسديدة قوية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق وست هام يونايتد، إلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 24 نقطة؛ بينما توقف رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

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