المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في 2025‏

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس يوم الخميس إن المغرب ‏يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 لمساعدة الطبقة الوسطى، ‏وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.‏


ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38% على أجور العاملين ‏بالقطاعين الخاص والعام.‏


وتسببت إضرابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة للضغط من أجل تحسين رواتبهم ‏في خلو المدارس العامة لعدة أيام، مما ألقى بظلال على العام الدراسي.‏


وقال بايتاس للصحفيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم ‏تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.‏


وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام ‏المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60% من ‏الأسر المحتاجة.‏


وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) ‏على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان ‏بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.‏


وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن ‏يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من ‏‏4.5% متوقعة هذا العام.‏

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