انكماش اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية بالربع الثالث



كشفت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماش الاقتصاد بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية خلال الربع الثالث.

وبحسب البيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الثامن من ديسمبر كانون الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان 2.9% في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول، وهي وتيرة أكبر من التقديرات الأولية عند 2.1%.

وأظهرت تلك القراءة أن اقتصاد اليابان سجل أول انكماش في أربعة فصول، إذ يضغط التضخم على الاستهلاك الخاص، كما تباطأ استثمار الشركات.

ووفقًا للبيانات، انخفضت النفقات الرأسمالية بنحو 0.4%، لكنها وتيرة أقل من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.6%، ومقابل التوقعات بتراجع بنحو 0.5%.

هذا وتراجع الاستهلاك الخاص -الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد- بنحو 0.2%، مقارنة بأداء مستقر تقريبًا وفقًا للتقديرات الأولية.

فيما كشفت بيانات اقتصادية منفصلة أن الأجور المعدلة وفقًا للتضخم تراجعت 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يشكل تراجعًا للشهر الـ19 على التوالي.

من جانبه، يشدد بنك اليابان على ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها بالغة الانخفاض حتى يتعزز معدل التضخم عند المستهدف البالغ 2%.