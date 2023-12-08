ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.1718 تريليون دولار

قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، إن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد ارتفعت بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 3.1718 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3.1012 تريليون دولار أمريكي في نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان أورته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الجمعة، إن زيادة الاحتياطيات ترجع إلى التأثير المُجمّع لتغير سعر صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي في شهر نوفمبر، فيما زادت أسعار الأصول المالية العالمية، متأثرة بتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وبياناتها حول الاقتصاد الكلي.

وأضافت الهيئة أن قوة ومرونة الاقتصاد الصيني وإمكاناته الضخمة ساعدت في الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.