أسعار الذهب تتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر



استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الثامن من ديسمبر كانون الأول، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية في 4 أسابيع وسط ارتفاع الدولار.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأميركية الشهري في وقت لاحق اليوم، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد أضاف 184 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن سوق العمل يفقد الزخم تدريجيًا، إذ تخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة مستويات الطلب في الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

وكشفت بيانات ADP إضافة القطاع الخاص 103 آلاف وظيفة الشهر الماضي وهو مستوى دون توقعات المحللين.

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى مستويات 2135.4 دولار للأونصة يوم الإثنين وسط تصاعد الرهانات حول خفض الفدرالي للفائدة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار بأكثر من 100 دولار نتيجة عدم اليقين حول موعد خفض الفائد.

ووفقًا لأداة التحليل CME، فإن نسبة التوقعات بأن يخفض الفدرالي الفائدة بحلول مارس آذار تبلغ 65%، وتميل معدلات الفائدة المنخفضة لدعم أسعار الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب عند مستويات 2044.9 دولار للأونصة.