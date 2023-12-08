الأسهم اليابانية تسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف سبتمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجع مؤشر نيكي الياباني في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الثامن من ديسمبر كانون الأول، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف سبتمبر أيلول.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 1.68% إلى 32307 نقاط، مسجلًا خسائر أسبوعية بنسبة 3.36% لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 24% هذا العام.

وجاءت خسائر مؤشر نيكي بفعل تكهنات بأن بنك اليابان يقترب من إنهاء دورة التيسير النقدي.

وأدى صعود الين الياباني إلى توجيه خسائر لمصنعي السيارات وشركات التصدير، فلم يكن خبرًا جيدًا للشركات التابعة لتويوتا فهبط سهم شركة جيه.تي.إي.كيه.تي لصناعة قطع الغيار 4.98% والذراع اللوجستية لتويوتا تسوشو 4.88%، فيما انخفض سهم ودينسو 4.51 %.

ومن بين 225 سهمًا مدرجًا بمؤشر نيكي، تراجع 189 سهمًا وزاد 34 سهمًا، بينما استقر سهمان.

على الجانب الآخر، شهدت أسهم البنوك ارتفاعات بدفعة من تكهنات بانتهاء عوائد السندات شديدة الانخفاض في ظل توقعات قرب إنهاء دورة التيسير النقدي.

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