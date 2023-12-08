الفاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر



استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) في نوفمبر تشرين الثاني، إذ عوض انخفاض أسعار الحبوب الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.

ووفقًا لتقرير المنظمة الصادر اليوم الجمعة الثامن من ديسمبر كانون الأول، فإن مؤشرها سجل مستويات 120.4 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي مستويات قريبة من أكتوبر تشرين الأول والتي تعد أقل مستوى منذ مارس آذار 2021.

أما بمقارنة الأسعار بمستويات نوفمبر تشرين الثاني 2022، فإنها سجلت انخفاضًا بنحو 10.7%.

ووفقًا للبيان، انخفضت أسعار الحبوب 3% على أساس شهري، بفعل التراجع الحاد في أسعار الذرة، بينما انخفصت أسعار القمح بنحو 2.4%.

وقالت الفاو في تقريرها: ارتفعت أسعار زيت النخيل بأكثر من 6% الشهر الماضي، بدعم من المشتريات الأكثر نشاطًا من قبل المستوردين الرئيسيين ونتيجة لمستويات الإنتاج المنخفضة موسميًا من الدول المنتجة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنحو 3.4%، كما زادت أسعار السكر بنسبة 1.4% لكنها أعلى بنحو 41.1% من المتوسط في نفس الفترة من 2022، بفعل تدهور الإنتاج في تايلاند والهند.