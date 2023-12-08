يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بـدون تقطيع اليوم في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت دوري ابطال افريقيا

منافسة الكاف بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم، مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة حماسية ومتوقعة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات. تُعتبر هذه المباراة هي الاختبار النهائي للفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2023.

مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد يلا شوت

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

يقع نادي الأهلي في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا التي تتألف من "شباب بلوزداد الجزائري - ميدياما الغاني - يانج أفريكانز التنزاني". نجحت فريق المدرب السويسري مارسيل كولر في الوصول إلى الصدارة بعد انتهاء الجولة الثانية.

فاز الأهلي بسهولة على فريق ميدياما الغاني في المباراة الأولى بنتيجة 3-0، قبل أن يحقق التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الثاني أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني وذلك في ملعب الفريق المنافس.

عندما بدأ فريق شباب بلوزداد الجزائري مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، حقق انتصارًا كبيرًا على فريق يانج أفريكانز بثلاثة أهداف دون رد، ولكنه تعرض لهزيمة مفاجئة أمام فريق ميدياما الغاني في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1.

ما هو موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

يتواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي الفريق الجزائري شباب بلوزداد في مباراة اليوم، التي ستقام في ملعب برج العرب بالإسكندرية. المباراة هي جزء من مباريات الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة 2023/2024، وتقام في مساء يوم الجمعة 8 ديسمبر الحالي.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا لعام 2023/2024 سيكون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 4 نقاط، حيث حقق انتصارًا ساحقًا في اللقاء الأول ضد فريق ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، وتعادل في المباراة الأخيرة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق. وفي المركز الثاني من نفس المجموعة يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط.

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ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا ؟

تتساءل الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، حيث يحق لقناة أون تايم سبورت الأرضية نقل بث مباشر مباريات الأندية المصرية في مختلف البطولات الخارجية حسب لوائح الكاف، وذلك بالنسبة للمباريات المقامة داخل حدود جمهورية مصر العربية؛ لهذا إليك خطوات تنزيل تردد قناة On time sports الأرضي من أجل مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد مباشر اليوم.

خطوات تنزيل تردد قناة On time sports الأرضي فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

كما ستنقل قناة بين سبورت 6 بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، لكونها الناقل الحصري لإتاحة مشاهدة مباريات دوري الأبطال، لمختلف الجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا بالنسبة للمشتركين لديها يمكنهم تنزيل تردد Bein sports 6 الآتي في سبيل متابعة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد اليوم مباشرة.

تردد قناة Bein sports 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

حدد كاف الحكم الكيني الشاب واويرو كاماكو، كحكم مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، ويعاونه الثنائي جيلبرت شيريوت وستيفان يامبي، أما الحكم الرابع فهو نياجراوا ديكنس.

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تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم حسين الشحات - كريم فؤاد - محمود كهربا.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي

حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: مختار بلخيثر، شمس الدين بكوش، الحسين بن عيادة، معاد حداد. خط الوسط: سماكا، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوراس، عبد الرؤوف بن غيث، إسحاق بوصوف. خط الهجوم: أسامة درفلو.

ما قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

يتطلع الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز هذه الليلة لضمان الصدارة في المجموعة، بالإضافة إلى الحصول على دعم معنوي قبل السفر إلى السعودية في يوم 11 ديسمبر الحالي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه الفائز من مباراة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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شهدت الأيام السابقة محاولات مستمرة من قِبَل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لإيجاد حلول للمشاكل الفنية التي تُراود الفريق مؤخرًا. وتتصدر هذه المشاكل مشكلة إضاعة الفرص وعدم الانتباه حتى اللحظات الأخيرة، حيث يستقبل الفريق أهدافًا في الدقائق وربما اللحظات الأخيرة، كما حدث في مباراة يانج أفريكانز الأخيرة على أرضه، حيث تعادل الفريق التنزاني بهدف في الدقيقة +90.

في مباراته الليلة، يستعد كولر بشكل جيد بفضل تواجد عناصر ذوي الخبرة في الفريق، بما في ذلك محمد الشناوي وعلي معلول وديانج والسولية الذي عاد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بالإضافة إلى كهربا والشحات وبيرسي تاو وامام عاشور. كما زادت فرصة محمد عبد المنعم في المشاركة بعد تدريبه مع الفريق في الأيام الماضية بعد شفائه من الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة يانج.

شباب بلوزداد يسعي نحو الثلاث نقاط

يأمل الفريق الجزائري في تحقيق نتيجة ممتازة في المباراة الليلة والعودة إلى بلاده بثلاث نقاط على الأقل، وقد درس الضيوف فريق الأهلي بعناية قبل مواجهة برج العرب وفقًا لتأكيدات المدير الفني ماركوس باكيتا. وأكد باكيتا أن فريقه مستعد تمامًا لهذه المواجهة مع الأهلي.

وقال بالكيتا وهو يبكي: "جميعنا شعرنا بالتعب بعد رحلة صعبة للغاية إلى غانا، ولكن اللاعبون واعون ويجب أن نُعِدِّهم جيدًا". وأضاف: "اللاعبون لديهم دافع قوي، وقد تدربوا بشكل ممتاز وتركيزهم الآن على مباراة الأهلي".

وواصل مدرب شباب بلوزداد: "يوجد بعض الغيابات لكن الجميع على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي، وضمت قائمة بلوزداد التي إختارها المدرب لمواجهة الأهلي 21 لاعبا، هم: حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسيس قندوز، رضوان معاشو، وفى الدفاع: معاذ حداد، شمس الدين بكوش، أشرف بودرامة، حسين بن عيادة، أيمن بوقرة، مختار بلخيثر، وفى الوسط: مامادو ساماكي، حسين سالمي، عدلان قديورة، عبدالرؤوف بن غيث، أكرم بوراس، وفى الهجوم: إسحاق بوالصوف، مروان زروقي، لامين جالو، عبدالرحمن مزيان، أسامة درفلو، محمد إسلام بلخير، ليونيل وامبا.



تشكيل الأهلي الرسمي