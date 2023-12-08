تشكيلة الاهلي الرسمية..مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي تويتر وشباب بلوزداد اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع يلا شوت،اليوم الجمعة، الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وبالتأكيد لا نستطيع أن نصف بشكل دقيق قيمة وقامة النادي الأهلي المصري في القارة السمراء، قد نحتاج لكتابة المئات من الصفحات لمحاولة سرد تاريخ الشياطين الحُمر سواء على المستوى المحلي، الإفريقي أو القاري، ولكن قد نختصر الحديث بذكره كأكثر نادِ عربي وأفريقي متوج بالبطولات القارية.

ويحاول لاعبو الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تحقيق الفوز في مباراة اليوم على شباب بلوزداد الجزائري، لمواصلة تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، لا سيما وأن اللقاء يعتبر البروفة الأخيرة للنادي الأهلي، قبل السفر إلى السعودية، لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر انطلاقها يوم 12 ديسمبر الجاري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة beIN Sports HD 6، إضافة إلى نقل مباريات المارد الأحمر على OnTime Sports 1 عبر البث الأرضي المصري.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد | من هنا

تردد قناة القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 على ستاد برج العرب، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت الجزائر.

التاريخ الجمعة 8 ديسمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر، 17:00 الجزائر

19:00 السعودية الملعب برج العرب القنوات الناقلة TOD TV



الاهلي،الاهلي أمام شباب بلوزداد،الاهلي ضد شباب بلوزداد،الاهلي ضد شباب بلوزداد مباشر،الاهلي لايف،الاهلي مباشر،الاهلي مباشر اليوم،الاهلي وشباب بلوزداد،الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر،الاهلي وشباب بلوزداد مباشر،أهداف مباراة الاهلي وشباب بلوزداد،شباب بلوزداد،بث مباشر،بث مباشر الاهلي اليوم،بث مباشر الاهلي وشباب بلوزداد،بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد،تشكيل مباراة الاهلي أمام شباب بلوزداد،ماتش الاهلي وشباب بلوزداد،مباراة الاهلي وشباب بلوزداد،مباراة الاهلي اليوم بث مباشر،مباراة الاهلي اليوم مباشر ،مباراة الاهلي اليوم مباشرة،مباراة الاهلي اليوم مباشرة الان،مباراة الاهلي بث مباشر،مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد،مباراة الاهلي مباشر،مباراة الاهلي وشباب بلوزداد،مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر،مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر،مشاهدة مباراة الاهلي الان،مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر،مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر،مشاهدة مباراة الاهلي مباشر الان،مشادة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد،مشاهدة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد بث مباشر،مواجهات الاهلي وشباب بلوزداد،موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد،نتيجة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد



تشكيلة الأهلي الرسمية أمام شباب بلوزداد

واكتسح الأهلي نظيره ميدياما الغاني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني وفي عُقر داره.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وشباب بلوزداد | من هنا

بينما افتتح فريق شباب بلوزداد الجزائري مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير أمام فريق يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة، قبل السقوط المفاجئ أمام فريق ميدياما الغاني في الجولة الماضية والهزيمة بنتيجة 2-1.