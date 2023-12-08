بقيادة رونالدو.. شاهد بث مباشر الآن |مباراة النصر ضد الرياض في دوري روشن السعودي - رابط سريع جودة HD

بقيادة رونالدو.. شاهد بث مباشر الآن |مباراة النصر ضد الرياض في دوري روشن السعودي - رابط سريع جودة HD

بقيادة رونالدو..
بقيادة رونالدو.. شاهد بث مباشر الآن |مباراة النصر ضد الرياض

يبحث عشاق دوري روشن السعودي عن رابط بث مباشر مباراة النصر ضد الرياض والتي تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

بث مباشر الآن| شاهد مباراة النصر ضد الرياض في دوري روشن السعودي 

توفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها رابط بث مباشر مباراة النصر والرياض بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة وترددها.

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موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره الرياض مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأول بارك المباراة بين النصر والرياض، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل النصر المتوقع ضد الطائي في الدوري السعودي

• حراسة المرمى: نواف العقيدي.

• خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

• خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا، ساديو ماني - أوتافيو.

• خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

ترتيب النصر والرياض في الدوري السعودي

يحتل النصر السعودي المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في جدول الترتيب.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

سيتم نقل مباراة النصر والرياض في بطولة دوري روشن السعودي مساء اليوم الجمعة، عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، الناقلة الحصرية لمباريات الدوري السعودي، وبالتحديد قناة SSC 1 SD.

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معلقي مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

من المقرر أن يتولى المعلق الرياضي عائد العصيمي مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والرياض عبر قناة SSC sports 1 SD، على أن يتولى المعلق الرياضي محمد حسين أضرضور عبر القناة الصوتية الثانية على قناة SSC 1 HD ويرافقه فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى.

تردد قناة SSC sports HD 1 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 12380
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 4/3.
الاستقطاب: أفقي.

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