أجاب برنامج خدمة العملاء التابع لشركة زين للاتصالات على استفسار حول كيفية معرفة رصيد زين، عن طريق توفير جميع الأكواد المختصرة والخيارات الإلكترونية للاستعلام عن قيمة الرصيد المتبقي في حساب العميل عبر شبكة زين بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة.

الاستعلام عن رصيد زين عبر الكود المختصر

استخدام الكود المختصر للاستعلام عن رصيد زين هو وسيلة مفيدة ومريحة للعملاء، تمكنهم من معرفة رصيدهم بسرعة دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء. للاستفادة من هذا الكود، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق المكالمات على هاتفك المحمول.

اكتب الكود *142*.

ثم انقر على زر الاتصال أو الطلب.

ستظهر لك شاشة تطلب منك تحديد الخط إذا كان لديك أكثر من شريحة اتصال تعمل على الهاتف المحمول.

قم بتحديد الشريحة المطلوبة.

بعد لحظات، ستصلك رسالة نصية تحتوي على معلومات الرصيد المتاح في الخط الذي اخترته.

تطبيق البلاد لشحن رصيد زين في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن الرصيد عبر موقع زين

يمكنك فحص متبقي رصيد شبكة زين بطريقة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للشركة باتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع زين على الإنترنت.

2. انقر على "تسجيل دخول" إذا كنت مستخدمًا حاليًا، أو "تسجيل دخول مستخدم جديد" إذا كنت جديدًا.

3. قم بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك، وهي رقم الهاتف والرقم السري.

4. انتقل إلى تبويب "معرفة الرصيد".

5. ستظهر لك نافذة منفصلة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالرصيد المتبقي وتفاصيل الاستهلاك عبر جدول.

كيف يتم تحويل الرصيد عبر شبكة زين؟

يمكنك تحويل رصيد من أي خط يعمل ضمن نطاق شبكة زين داخل المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج باتباع الخطوات التالية:

1. اكتب "BT" وبعد ذلك ضع مسافة.

2. أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في تحويل الرصيد إليه.

3. انقر على مسافة.

4. اكتب المبلغ الذي ترغب في تحويله كرصيد.

5. انقر على زر "إرسال".

6. ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تؤكد نجاح عملية التحويل.