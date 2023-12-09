أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقلص مكاسبة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، استقرار عند متسويتها المرتفعة بعدما قلصت من مكاسبها علي مدار الايام الماضية، إلا أن ارتفاعات اسعار المعدن الاصرف عالميا عم من الخاظ على مكاسبها وإن تقلصت نسبيا.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023:

سعر الذهب في مصر عيار 24:سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3177 جنيها.

سعر الذهب في مصر عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيها.

سعر الذهب في مصر عيار 22: سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 2912جنيها.

سعر الذعب في مصر عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2382 جنيها.

سعر الذهب في مصر الجنيه الذهب اليوم: سجل سعر الذهب الجنيه الذهب نحو 22240 جنيها.

اسعار الدولار تستقر اليوم السبت:

افننحت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات، اليوم الاحد، على استقرار حيث بلغ 30.95 جنيها بالبنوك في الوقت الذي تشهد فيه السوق السوداء اضطرابات بعد تصريحات صنددوق النقد الدولي باستمرار دعم مصر في الاصلاحات الاقتصادية حيث سجل وصل إلى مستويات تتراوح بين 47 إلى 48 جنيها.

وجاءت اسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك بداية تعاملات اليوم على الاتي:

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الالكترونية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك خلال التعاملات الصباحية، حيث جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم الأحد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.