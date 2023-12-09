الفارس الأوليمبى محمد طاهر زيادة يحرز فضية بطولة الرياض الدولية لقفز الموانع



أقتنص الفارس المصرى الأوليمبى محمد طاهر زيادة المركز الثانى والميدالية الفضية بجدارة، وسط عمالقة اللعبة فى العالم، فى بطولة الرياض الدولية للفروسية لقفز الموانع المؤهلة لكأس العالم والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، والتى بلغ أرتفاع السدود بها فى الدورة الأولى 155 سنتيمتر وفى الدورة الثانية 160 سنتيمتر،

شارك فى هذه البطولة للجائزة الكبرى فئة 4 نجوم عدد 30 فارسا وفارسة من أفضل فرسان العالم المصنفين دوليا، منهم فارس المانيا كريستيان المان، والفارس العالمى ديفيد ويل مدرب المنتخب السعودى للفروسية، والفارس الإيطالى العقيد إيمانويل جويديانو، والفارسة النيوزيلاندية إدوينا توبس، وفرسان المنتخب الأوليمبى السعودى رمزى الدهامى، وعبد الرحمن الراجحى، وكمال باحمدان، والفارس الأوليمبى اليابانى مايك كاواى، والفارسة السويدية انطونيا بترسون،

انتهت الجولة الأولى بتأهل عشرة فرسان للدورة الثانية دون أخطاء جزاء،

وجاءت النتائح بعد المنافسة الشديدة بينهم كالتالى:

الفارس الايطالى العقيد إيمانويل جويديانو دون نقاط جزاء وبزمن 41.72 ثانية، والثانى الفارس المصرى محمد طاهر زيادة دون نقاط جزاء وزمن 44.58 ثانية،

والثالث الفارس السعودى خالد الموبتى دون نقاط جزاء وزمن 48.45 ثانية، والمركز الرابع الفارس الإنجليزى سامويل هوتن بأربع نقاط جزاء وزمن 43.61 ثانيه،

والمركز الخامس الفارس الياباتى مايك كاواى بأربع نقاط جزاء وزمن 44.33 ثانية، والمركز السادس الفارسة السويدية انطونيا بترسون بأربع نفاط جزاء وزمن 44.59 ثانية.

هذا وقد حيا الجمهور السعودى الغفير فارس مصر الدولى محمد طاهر زيادة بالتصفيق الحار لأدائه المتميز ممثلا للفرسان العرب فى بطولة الجائزة الكبرى للفروسية والتى امتعت الجميع بجنسياتهم المختلفة والذين أثنوا على أداء فارس مصر المتميز المستوى.

وفى النهاية قام سمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودى والعربى للفروسية، بتتويج الفرسان الثلاثة الأوائل الفائزين،

وتعد هذه البطولة الكبرى من البطولات الدولية المصنفة للتأهيل لأوليمبياد باريس 2024، والمؤهلة لنهائي بطولة كاس العالم التى ستقام فى الرياض إبريل المقبل، وشهدت البطولة حضور عدد كبير من الجالية المصرية والتى شجعت فارسنا العالمى الأثر الكبير الذى انعكس على حسن أدائه وتميزه فى منافسات تلك البطولة الكبرى.

