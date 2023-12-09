ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

عادةً ما تواجه الشركات وفي معرض قيامها بأي من المعاملات أو الترتيبات الخاضعة للضريبة العديد من الصعوبات التي تتطلب حلولًا رقمية وخبرةً محاسبيةً ومعرفةً تفصيليةً لتلبية متطلبات الامتثال الضريبي، والتقليل من مخاطر عدم كفاءة الأعمال مع التشريعات الضريبية المعمول بها، ودعم أهداف العمل وفق استراتيجيات ضريبية تضمن تقليل الأعباء والتكاليف الضريبية من جهة وتحقق أفضل الممارسات الضريبية من جهة أخرى.

قد يبدو الأمر معقدًا، وكثيرًا ما ينتهي المطاف بغير المختصين بالاستسلام أمام التفاصيل التي يرتكز عليها القيام بالالتزامات الضريبية، لذلك وفي إطار حرصهم في مكتب فرحات وشركاه وانطلاقًا من المسؤولية التي تمليها عليهم سنوات الريادة والخبرة في الشؤون المحاسبية والضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقدم لكم في مقالهم هذا تفاصيلًا مهمة حول خدمات ضريبة الشركات ومدى تأثيرها على تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي.

كيف يساعدك مكتب فرحات وشركاه

بغض النظر عن الصعوبات الضريبية التي قد تواجه أعمالك، فإنه يمكن لفريق المستشارين الضريبيين المتخصصين لديهم مساعدتك في معالجتها بما يحقق دفع عجلة النمو والنجاح لأعمالك، نحن نساعد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في عمليات التخطيط الضريبي ووضع الاستراتيجيات بما يحقق كفاءتها ونموها، نقوم بإدارة الجانب الضريبي للشركات والأعمال بما يحقق امتثالها لكافة الالتزامات الواردة في قانون ضريبة الشركات، والتي من بينها التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة المستحقة، كما أنهم نقوم بتمثيل العملاء من شركات وأفراد بشأن ما قد يعترضهم من منازعات ضريبية أمام المحاكم ولجان فض المنازعات الضريبية.

هل أنت مستعد للخوض في تفاصيل خدمات ضريبة الشركات التي نقدمها في مكتب فرحات وشركاه؟

ما عليك إلا التواصل مع مستشار ضريبي من المكتب ، لاكتشاف المزيد حول الجوانب الضريبية التي ترتكز عليها خدماتهم.

خدمات الاستشارة الضريبية

يُعنى المستشارون الضريبيون المتخصصون لديهم ومن خلال هذه الخدمة بالإجابة عن كافة الاستفسارات التي يطرحها رواد الأعمال حول متطلبات الامتثال لضريبة الشركات، ونطاق الأعمال الخاضعة للضريبة، وتحديد أفضل الفرص الممكنة للاستثمار، والآثار الضريبية المترتبة على ما يقومون به من معاملات وصفقات تجارية آنية ومستقبلية.

يتطلب ذلك من الأعمال تزويدهم بملخص عن الأعمال التي يقومون بها، ونسخة عن الاتفاقيات المُبرمة بشأن الصفقات والمعاملات التجارية، حتى يتسنى لهم منحهم إجابة دقيقةً تساعدهم على فهم ما يترتب على أعمالهم وصفقاتهم من التزامات ضريبية.

خدمات التخطيط الضريبي

يعمل المستشارون لديهم على إنشاء استراتيجيات ضريبية تساعدك في تقليل الأعباء والتكاليف الضريبية، وهي عملية على مدار العام وليست شيئًا يمكنك فعله قبل موعد استحقاق الضريبة.

يساعدونك في الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي تقرّها ضريبة الشركات، وفق الشروط المحددة لذلك في القانون بشأن أي من المعاملات أو الترتيبات التي تنوي القيام بها.

خدمات الامتثال لضريبة الشركات

يتحدد الامتثال لضريبة الشركات بالالتزام بالعديد من المتطلبات، والتي قد يكون بعضها ذو طابع إجرائي متعلق بتمثيل الأعمال في عمليات التسجيل وإلغاء التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة مستحقة الدفع، أو ذو طابع محاسبي مرتبط بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة، واحتساب الدخل الخاضع للضريبة وفق القواعد المبينة لذلك في القانون.

خدمات التسجيل في ضريبة الشركات

يساعدك الوكلاء الضريبيون المعتمدون في مكتب فرحات وشركاه على إتمام عملية تسجيلك في ضريبة الشركات وإصدار رقم تسجيلك الضريبي، فقط عليك تزويدهم ببعض المستندات اللازمة للتسجيل والتي من بينها رخصتك التجارية، وبطاقة الهوية أو جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع عنك.

يتابعون طلب التسجيل الخاص، ونتحقق فيما إذا كانت هناك مستندات إضافية قد طلبتها الهيئة لإكمال عملية التسجيل وإصدار رقم التسجيل الضريبي.

خدمات إلغاء التسجيل في ضريبة الشركات

يرتبط إلغاء التسجيل بتحقق أسباب معينة يمكن معها إلغاء التسجيل الضريبي، يساعدك المستشارون الضريبيون المتخصصون لديهم على التحقق من حقيقة هذه الأسباب وتقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي للهيئة ضمن المهُلة المحددة لذلك.

نتأكد قبل تقديم الطلب المتعلق بذلك من تسديد ضريبة الشركات والغرامات المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية واجبة التقديم بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن ممارسة العمل.

خدمات تقديم الإقرارات الضريبية

يرتكز تقديم الإقرار الضريبي بدايةً على إعداد القوائم المالية الخاصة به، وهو شأن محاسبي يوليه المستشارون لديهم قدرًا عاليًا من الأهمية بما يحقق إعداد قوائم مالية وفق بيانات ومستندات بأرقام حقيقية وصحيحة، تدفع عن الشركات والأعمال الوقوع في المخالفات الضريبية وتجنبهم الغرامات الإدارية.

بعد ذلك يأتي الدور على الإجراء المتعلق بتقديم الإقرار الضريبي والتأكد من البيانات والمستندات التي يتضمنها، وتقديمه ضمن المهُلة المحددة وهي (9) أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

خدمات احتساب الدخل الخاضع للضريبة وأداء الضريبة المستحقة

ينطوي احتساب الدخل الخاضع للضريبة على الخوض في تفاصيل الأرقام والعمليات المحاسبية، وهو أمر يمتلك فيه المستشارون المتخصصون لديهم خبرة ومعرفة تفصيلية مستمدة من سنوات الريادة والخبرة التي يمثلها مكتب فرحات وشركاه كأحد أهم المكاتب المحاسبية والضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتطلب ذلك مهم ذلك مراجعة تفصيلية ويومية للمعاملات والترتيبات التي تم القيام بها، ومصاريف النفقات التي تم تكبدها بشكل حصري لأغراض العمل أو لأغراض شخصية.

باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يأتي الدور على أداء الضريبة المستحقة للهيئة خلال المدة المحددة لذلك وهي (9) أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

خدمات التمثيل أمام المحاكم ولجان فض المنازعات الضريبية

قد ترتكب إحدى المخالفات الموجبة لإحدى الغرامات الإدارية، يساعدك المستشارون لديهم على تقديم الطلبات المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الغرامات الإدارية، ومتابعة مسائل التقاضي الضريبية أمام المحاكم المختصة ولجان فض المنازعات الضريبية، وتقديم الطعون بشأن ذلك.

مكتب فرحات وشركاه، لديهم المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. للتواصل معهم والاستفسار عن خدماتهم واتس اب (مراسلة فقط): 971526922588 ايميل: [email protected] أو زوروا موقعهم الالكتروني: مكتب فرحات وشركاه