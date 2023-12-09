بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس ( 0-0 ) يلا شوت اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس يلا شوت اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "سيلهرست بارك" حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تقام المباراة عصر اليوم السبت، وتعد هذه المباراة فرصة مهمة للفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

يسعى ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة في الموسم الحالي. يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر آرسنال. وبعد تحقيق العديد من الانتصارات الهامة في الجولات السابقة، يأمل ليفربول في الاستمرار في هذا الأداء القوي والاقتراب أكثر من صدارة الدوري.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويستضيف فريق كريستال بالاس على ملعبه سيلهرست بارك فريق ليفربول في مواجهة نارية سيسعى خلالها كل فريق لحصد الثلاث نقاط، ويأمل أصحاب الأرض في كسر سلسة النتائج السلبية، بينما يبحث الريدز عن انتصار جديد في البريميرليج.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

مع ذلك، يواجه ليفربول بعض المشاكل في صفوفه قبل المباراة. يغيب اللاعبان جويل ماتيب وديوجو جوتا عن التشكيلة بسبب الإصابة، وهذا يعتبر غيابًا مؤثرًا على الفريق. ولكن هناك خبر سار لجماهير ليفربول، حيث تعافى الحارس الأساسي أليسون بيكر من إصابته السابقة ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة اليوم.

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

يدخل ليفربول اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي تحسبا لسقوط أرسنال المتصدر أمام أستون فيلا في المواجهة التي ستجمعهما اليوم أيضا لحساب منافسات الجولة ذاتها.

صلاح يقود ليفربول في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة كريستال بالاس

وحقق ليفربول فوزين متتاليين على فولهام في مباراة مثيرة 4/3، قبل أن يتغلب على شيفيلد يونايتد بثنائية دون مقابل مساء الأربعاء الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس | من هنــــا

كما يسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 14 هدفا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

الفريق الأول الفريق الثاني الوقت كريستال بالاس ليفربول 2:30 عصرًا مانشستر يونايتد بورنموث 5:00 مساءً شيفيلد يونايتد برينتفورد 5:00 مساءً وولفرهامبتون نوتنجهام فورست 5:00 مساءً برايتون بيرنلي 5:00 مساءً أستون فيلا أرسنال 7:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصريّة للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة "بي إن سبورتس" بصوت المعلق خليل البلوشي وانطلاقا من الـ15:30 بتوقيت السّعودية والـ14:30 بتوقيت مصر والـ16:30بتوقيت الإمارات.

قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة