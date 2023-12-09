يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم ( 0-0 ) بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي.. Liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

يستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مباراة مثيرة اليوم بين فريق كريستال بالاس وضيفه ليفربول، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2023/24.

يتطلع ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، إلى استمرار سلسلة نتائجه المميزة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويبتعد عن المتصدر آرسنال بفارق نقطتين فقط. وبعد تعافي الحارس الأساسي أليسون بيكر من الإصابة، يأمل ليفربول في الاستفادة من تواجده في التشكيلة الأساسية للمباراة اليوم.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويستضيف فريق كريستال بالاس على ملعبه سيلهرست بارك فريق ليفربول في مواجهة نارية سيسعى خلالها كل فريق لحصد الثلاث نقاط، ويأمل أصحاب الأرض في كسر سلسة النتائج السلبية، بينما يبحث الريدز عن انتصار جديد في البريميرليج.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

من جانبه، يسعى فريق كريستال بالاس لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب. يحتل الفريق حاليًا المركز الثامن برصيد 23 نقطة، ويسعى للتفوق على ليفربول وإحباط آماله في المنافسة على الصدارة.

يحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وكان في حالة ممتازة حتى الآن هذا الموسم، وقد فاز فريق الميرسيسايد بسهولة على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 هذا الأسبوع وسيكون واثقًا قبل هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول الدوري في الوقت الحالي ولم يكن في أفضل حالاته حتى الآن، وقد عاني النسور من هزيمة مفاجئة 2-0 على يد بورنموث في مباراتهم السابقة، وسوف يحتاجون إلى التعافي اليوم.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

يتمتع ليفربول بسجل تاريخي جيد ضد كريستال بالاس وفاز بـ 35 من أصل 62 مباراة لعبت بين الفريقين، مقابل 14 انتصارًا لكريستال بالاس.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل المحترف المصري محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام كريستال بالاس، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات لفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 200 هدف بقميص ليفربول بمختلف البطولات، وسيصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ليصعد للمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيصبح خامس أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وذلك بعد 247 مباراة فقط في المسابقة، ويسبقه آلان شرار، سيرجيو أجويرو، هاري كين، تيري هنري فقط.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس؟

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس في الساعة 2،30 من ظهر اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس؟

وتنقل قناة بي إن سبورت 1 مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.