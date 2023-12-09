الآن مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر يلا شوت ( 0-0 ) اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

بث مباشر مباراة الأهلي والرائد يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

في لقاء مثير من المقرر أن يقام على أرض استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، يواجه الأهلي اختبارًا جديدًا ضمن البطولة السعودية للمحترفين، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري.

الأهلي يسعى للعودة من جديد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن خطف هذا المركز فريق التعاون مؤقتا، عقب الفوز الكبير على الفيحاء برباعية مساء الجمعة.

الأهلي جمع 30 نقطة في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي، بعد أن سجل 9 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مثلهم، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقوا 13 هدفا.

يرغب الأهلي في تحقيق الانتصار والعودة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خسر هذا المركز مؤقتا لصالح فريق التعاون بعد فوزه الكبير على الفيحاء برباعية في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة الماضي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة في موسم حافل، حيث فاز في 9 مباريات، تعادل في 3، وخسر في مثلها. سجل لاعبو الأهلي 32 هدفًا واستقبلوا 13 هدفًا خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يواجه الرائد ضغوطًا كبيرة بعد أدائه المتراجع في البطولة. حتى الآن، استطاع الفريق تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط من إجمالي 15 مباراة، مما جعله يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الرائد | من هنــــا

ويلتقي الأهلي مع الرائد على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي.

بث مباشر مباراة الأهلي والرائد يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

ويستضيف فريق أهلي جدة، نظيره الرائد، في المباراة المقرر إقامتها، اليوم السبت، على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي التاريخ: السبت 9 ديسمبر 2023 الوقت: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي

تشكيل أهلي جدة المتوقع:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، بسام الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد، فيجا، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: آلان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.