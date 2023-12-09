الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر ( 0-0 ) يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

زادت عمليات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين ريال مدريد وريال بيتيس في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني. المباراة ستقام على أرض ملعب بينتو فيامارين، الذي يعتبر من بين الملاعب الصعبة في إسبانيا.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين.

تلتقي الفرق الليلة مساءً، في إحدى اللحظات الرياضية المنتظرة بشدة في البطولة الإسبانية. يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 منها وتعادل في مواجهتين، وتذوق طعم الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

رغم تصدره الترتيب، يواجه ريال مدريد تحديًا كبيرًا من خلال مواجهة فريق ريال بيتيس، الذي يعتبر خصمًا قويًا خاصة على أرضه. تظهر نتائج ريال بيتيس هذا الموسم بشكل مميز، حيث جمع 25 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني. سجل الفريق الأندلسي 6 انتصارات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في مواجهتين فقط.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9، فى المقابل يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة.

يفتقد ريال مدريد داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الدوري الإسباني الممتاز أمام غرناطة، خاصة أنه يعاني من إصابة في عضلة السمانة لساقه اليسرى، من المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة".

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد فى انتزاع الفوز أمام غرناطة بنتيجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإسبانى.

ريال مدريد فى مهمة تأمين الصدارة أمام ريال بيتيس بالدورى الإسبانى

يتواجد فريق جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 18.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس | من هنــــا

فيما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في لقاء 1، وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 14.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

وتتابعون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

وتشاهدون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 3 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: جود بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو