الآن مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بث مباشر ( 0-0 ) بـدون تقطيع يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية

يلا شوت مباراة الزمالك في كونفدرالية افريقيا Zamalek SC v Sagrada Esperanca اليوم، في مواجهة مهمة لفريق الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية. وقد قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير موعد اللقاء بعدما قدمه 24 ساعة، ليقام في السادسة مساءً يوم السبت على ملعب السلام.

مجريات مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة فريق ساجرادا الأنجولى، وهو عينه على نقاط المباراة الثلاث وتعزيز صدارة الفارس الأبيض للمجموعة الثانية. ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم كل من فرق: «أبو سليم الليبي - ساجرادا الأنجولى - سوار الغيني». وتمكن الزمالك من الوصول إلى العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن، حيث استهل مشواره في الكونفدرالية بفوز صعب أمام أبو سليم الليبي بهدف نظيف، قبل الفوز الكبير في الجولة الثانية أمام سوار الغيني برباعية نظيفة.

وعقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين لمناقشة الأحداث الأخيرة المتعلقة بجدول المباريات. حثهم خلالها على عدم الانشغال بالأمور الخارجية والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وأكد جمال على أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة ساجرادا الأنجولي،مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بث مباشر يلا شوت مشددًا على أن الفوز وحصد الثلاث نقاط هما الهدف الأساسي للفريق. وأعرب عن ثقته الكبيرة في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة.

ويتطلع نادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفنى، معتمد جمال إلى تحقيق الفوز أمام ساجرادا الأنجولي، وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز الشديد داخل وخارج الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم.

كما وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم في كأس الكونفيدرالية

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين وفقًا للبرنامج الموضوع والذي يتم تنفيذه تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وأدى اللاعبون عدة تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك بجانب خوض فقرة تدريبات بدنية بالكرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورا المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد في قارة إفريقيا.

ما هو موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية ؟

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال، المدير الفني نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

عقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارسالمرمى زيه باللون الأصفر.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وسيرتدي فريق ساجرادا القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأزرق الكامل.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بث مباشر وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح فريق ساجرادا 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسمزيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي الفريق الأنجولي وطاقم التحكيمالصومالي المكلف بإدارة اللقاء.