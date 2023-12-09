بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي ( 0-0 ) بـدون تقطيع يلا شوت اليوم في كأس الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي يلا شوت اليوم

يلا شوت مباراة الزمالك في كونفدرالية افريقيا Zamalek SC v Sagrada Esperanca اليوم، في إطار تحضيراته لمواجهة هامة، يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية. تم تأجيل موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على أرض ملعب السلام.

مجريات مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة فريق ساجرادا الأنجولى، وهو عينه على نقاط المباراة الثلاث وتعزيز صدارة الفارس الأبيض للمجموعة الثانية. ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم كل من فرق: «أبو سليم الليبي - ساجرادا الأنجولى - سوار الغيني». وتمكن الزمالك من الوصول إلى العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن، حيث استهل مشواره في الكونفدرالية بفوز صعب أمام أبو سليم الليبي بهدف نظيف، قبل الفوز الكبير في الجولة الثانية أمام سوار الغيني برباعية نظيفة.

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين لمناقشة التحديات التي تواجه الفريق، وخاصة مع تغيير مواعيد المباريات وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري. حث اللاعبين على عدم التركيز على الأمور الإدارية والتركيز بشكل كامل في التدريبات.

أكد جمال على أهمية التحضير الجاد لمواجهة ساجرادا الأنجولي، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزمالك مسيرته القوية في الكونفدرالية. أعرب عن ثقته في إمكانيات اللاعبين وخبراتهم في التعامل مع أي تحدٍ يواجههم.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.

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وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

قرار معتمد جمال لمباراة الزمالك وساجرادا الانجولى

معتمد جمال قرر خوض المران الختامي الأخير للفريق امس الجمعة على أن يدخل الفريق بعدها فى معسكر مغلق ليلة المباراة بالطبع بعد إعلان القائمة.

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم

الزمالك اليوم يخوض مرانه بشكل طبيعي استعدادًا للقاء بعد غدًا السبت أمام ساجرادا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا في الساعة 6 من مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا

وتنقل قناة بي إن سبورت 6 مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023- 2024.