الآن يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد ساجرادا ( 0-0 ) بث مباشر الكونفدرالية الإفريقية بـدون تقطيع YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ساجرادا بث مباشر الكونفدرالية الإفريقية

يلا شوت مباراة الزمالك في كونفدرالية افريقيا Zamalek SC v Sagrada Esperanca اليوم، في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة، يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تحدٍ جديدًا في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث سيواجه نظيره ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات. تم تأجيل موعد اللقاء 24 ساعة بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وسيُقام اللقاء في السادسة مساءً يوم السبت على أرض ملعب السلام.

مجريات مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة فريق ساجرادا الأنجولى، وهو عينه على نقاط المباراة الثلاث وتعزيز صدارة الفارس الأبيض للمجموعة الثانية. ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم كل من فرق: «أبو سليم الليبي - ساجرادا الأنجولى - سوار الغيني». وتمكن الزمالك من الوصول إلى العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن، حيث استهل مشواره في الكونفدرالية بفوز صعب أمام أبو سليم الليبي بهدف نظيف، قبل الفوز الكبير في الجولة الثانية أمام سوار الغيني برباعية نظيفة.

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين لبحث الأحداث الأخيرة المتعلقة بمواعيد المباريات، خاصةً مع تأجيل مباراة الدوري أمام الاتحاد السكندري وتقديم موعد مواجهة ساجرادا. حث اللاعبين على عدم الانشغال بالأمور الإدارية والتركيز بشكل كامل.

ويسعى الزمالك إلى استمرار مسيرته الناجحة في بطولة كأس الكونفدرالية وتحقيق الفوز في مواجهة ساجرادا الأنجولي للوصول إلى النقطة التاسعة وتعزيز فرصه في التأهل للمرحلة التالية من البطولة. يعول الفريق على خبرات لاعبيه والتركيز الكامل في المباراة لتحقيق النتيجة المرجوة وإسعاد جماهيره.

3 طرق مجانية لمتابعة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي.. «اتفرج من البيت»

ولن تقتصر متعة مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، على الجماهير الموجودة بمدرجات ستاد السلام فقط، بل يمكن لعشاق الساحرة المستديرة والقلعة البيضاء ومتابعي بطولة الكونفدرالية مشاهدة المباراة ومتابعة كل ما يدور في المستطيل الأخضر لحظة بلحظة من خلال قنوات «بي إن سبورتس»؛ إذ أنها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ساجرادا بث مباشر الكونفدرالية الإفريقية

ويمكن متابعة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي من خلال محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM على عبر الراديو.

ويمكن تنزيل محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي:

تردد beIN Sports HD 6 على نايل سات تردد beIN Sports HD 6 على سهيل سات التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3. التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2\3.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وساجرادا اليوم؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وساغرادا عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق “تود” أو عبر خدمة “بي إن كونكت“.

من هو حكم مباراة الزمالك وساجرادا اليوم؟

تم اختيار عمر عبد القادر أرتان كحكم لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية 2023/2024. سيتم مساعدته بواسطة سليمان بشير كمساعد أول، وعلي محمد مهاد كمساعد ثانٍ، وأحمد حسن حسين كحكم رابع.

ترتيب مجموعة الزمالك في إفريقيا (الكونفدرالية)

1- الزمالك 6 نقاط 2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط 3- أبوسليم الليبي 3 نقاط 4- سوار الغيني 0 نقطة

تشكيل مباراة الزمالك وساجرادا اليوم

أولا تشكيل الزمالك

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغني، عمر جابر. خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، محمد أشرف "روقا"، يوسف أوباما خط الهجوم سيف الدين الجزيري،محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد السيد زيزو.

ويحل ساجرادا الأنجولي ضيفًا ثقيلًا على نادي الزمالك في ملعب استاد السلام، حيث يسعى بطل أنجولا إلى تحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة، بينما يأمل الزمالك في التحليق بعيدًا بصدارة المجموعة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نادي أبو سليم الليبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل نادي ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي المركز الرابع برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، فيما يحتل فريق أكاديمية سوار الغيني دون نقاط.

وكان نادي الزمالك حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين له من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بعدما تغلب على فريق أبوسليم الليبي، وفريق سوار الغيني، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته.

الليلة.. الزمالك وساجرادا الأنجولى في الكونفدرالية الأفريقية

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين شهدت حديثا مطولا حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولى، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدمًا في الدور المقبل من البطولة، موضحًا لهم عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا اليوم السبت في كأس الكونفدرالية 2023

وشدد معتمد جمال على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر لامتصاص حماس لاعبى ساجرادا، وإحباط عزيمتهم منذ انطلاقة اللقاء، الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولى المركز الثانى برصيد 3 نقاط يليه أبو سليم بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط.