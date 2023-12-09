ارتفاع معدلات شحن البضائع بالصين خلال أول 10 شهور من 2023

أظهرت بيانات رسمية توسعًا مطردًا في حجم شحن البضائع ومناولة الحاويات في موانئ الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وزارة النقل الصينية أن حجم شحن البضائع في الموانئ بلغ 14 مليار طن خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 8.5 في المئة على أساس سنوي.

وعلى وجه التحديد، ارتفع حجم شحن بضائع التجارة الخارجية في الموانئ بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 4.2 مليار طن.

وفي الفترة نفسها، تعاملت موانئ الصين مع 257.03 مليون وحدة مكافئة لـ 20 قدمًا من الحاويات، بزيادة 4.9 في المائة عن العام الماضي.