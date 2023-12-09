المقار الانتخابية فى الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية (صور)

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المقار الانتخابية
المقار الانتخابية فى الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ورفع الجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها فى الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

المقار الانتخابية فى الجيزة

وبحسب بيان، كثف حى جنوب الجيزة جهوده لتجهيز المقار الانتخابية ومحيطها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، لضمان سير عملية الاقتراع فى هدوء ويسر، وذلك بمتابعة اللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة.

المقار الانتخابية فى الجيزة

وشهدت المحافظة تجهيز المقار بمصادر التهوية والإضاءة المناسبة وطفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى، ومظلات بعلم مصر ومقاعد وكراسى متحركة لذوى المهم وكبار السن.

المقار الانتخابية فى الجيزة

هذا بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات فى محيط المقار وفى الطرق المؤدية إليها، للوصول لأعلى مستوى جاهزية لها.

المقار الانتخابية فى الجيزة
المقار الانتخابية فى الجيزة انتخابات مصر محافظة اجيزة الجيزة
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