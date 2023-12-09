حملة مواطن بالبحيرة تكثف استعداداتها لحشد المواطنين في الانتخابات الرئاسية

أخبار مصر
حملة مواطن
حملة مواطن

بدأت حملة مواطن لدعم مصر  تكثيف تحركاتها على الأرض بمحافظة البحيرة لحشد من لهم حق الانتخاب  للمشاركة في  الانتخابات الرئاسية التى تبدأ من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام

وقال المهندس مروان قرقورة منسق عام حملة مواطن بمحافظة البحيرة أن الانتخابات الرئاسية  تعد أهم استحقاق دستوري. يجب أن يحرص كل مواطن على الإدلاء بصوته والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل أبنائه

وأضاف  منسق البحيرة أن الاجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات  والاستعدادات في كافة اللجان من شأنها تيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم في أقل فترة زمنية ممكنة  

وتابع قرقورة ؛ نلمس ثقة الشعب المصرى في الاشراف القضائي. الكامل على الانتخابات الرئاسية  ، ورغبة الدولة المصرية بكل مؤسساتها في اجراء انتخابات تترجم ارادة الشعب المصرى

ودعا منسق البحيرة  جموع الشعب المصرى للاحتشاد أمام صناديق الانتخابات  ، لنرسل بذلك رسالة للعالم مفادها أن مصر دولة مؤسسات  تحرص على الديمقراطية وتحافظ على أمنها القومي  بتماسك ووحدة شعبها العظيم.

واختتم قرقورة أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية  على كافة الأصعدة، سواء الأمن القومى ومكافحة الإرهاب أو البناء والتنمية لايمكن إنكاره بل ندعو لان تكون الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية  من انجازات

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

مباشر الآن.. شاهد أجمل أهداف Mo Salah "لا يكل ولا يمل".. محمد صلاح يتألق ويكسر الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتألق.. ليفربول يحقق انتصارًا مثيرًا على كريستال بالاس بنتيجة (2-1)

أهداف مباراة الزمالك وساجرادا اليوم 09-12-2023 في الكونفدرالية الإفريقية

ليفربول يحقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مباشر الزمالك ينجح في تحقيق الفوز على ساجرادا بهدف قاتل في كأس الكونفيدرالية

الزمالك يتفوق على ساجرادا في مواجهة مثيرة بكأس الكونفيدرالية

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا اليوم في كأس الكونفدرالية

ليفربول يقلب الطاولة ويفوز على كريستال بالاس (2-1)