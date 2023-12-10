اعرف حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.

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