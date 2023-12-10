مقتل 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بغزة

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر الماضي، وأربعة منهم قتلوا خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 97 جنديا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.

وتجدد القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

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