وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: المشاركة بقوة مطلوبة

أدلى الدكتور على مصيلحي وزير التموين بصوته الانتخابي بلجنته الانتخابية بمنطقة العجوزة وأكد على أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية كمظهر حيوي للوجود، حيث يعتبر عدد المشاركين مؤشرًا حقيقيًا للتوازن الداخلي في مصر.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أنه بغض النظر عن الأسباب، يجب التخلي عن التقاعس عن المشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية، معتبرًا أن نسبة المشاركة تحمل رسالة فعّالة للمجتمع الدولي.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات قد تحسنت كثيرًا في فهمها للعملية الانتخابية، ونجحت في تنظيمها بشكل جيد، محققةً الاستفادة من التجارب السابقة ومعالجة أي أخطاء قد تكون قد حدثت في المراحل السابقة.

وأضاف أن قوة مصر تتجسد في وحدة المصريين، داعيًا إلى تكاتف الجميع للدفاع عن الوطن. وأوضح أن المشاركة ليست مجرد فعل انتخابي، بل تعني الوجود الحقيقي، حيث تتجلى قوة مصر في قوة شعبها.