المنشاوي يصدر قرارا بتنظيم العمل بجامعة أسيوط خلال 3 أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد قرارًا بشأن تقسيم العاملين الدائمين، والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي بالإدارة العامة ومواقع الجامعة المختلفة، إلى ثلاث دفعات على مدار ثلاثة أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ من 10 /12/ 2023 وحتى 12/12/ 2023.

ويكون انصراف العاملين بدءًا من الساعه 12:00 ظهرًا؛ بما لا يؤثر على دولاب العمل بالجامعة، وسير العملية التعليمية، وأعمال الامتحانات؛ وذلك لمساعدة العاملين بالجامعة؛ على قيامهم بواجبهم الوطني؛ بالمشاركة في عملية الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إنه يتم إعفاء العاملين المتوجهين إلى لجان الانتخابات؛من توقيع الانصراف مرة واحدة على مدار الثلاثه أيام، ويتم تقسيم كافة العاملين، والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، ومواقع الجامعة المختلفة التي تعمل بنظام الورديات، والنوبتجيات؛ بما لا يخل بدولاب العمل، وبما يتفق بمقتضيات العمل بها.

و تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

و كان قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.