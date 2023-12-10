اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يدلي بصوته بلجنته بمدينة نصر

أدلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2024 في لجنة انتخابية بمدرسة نبوية موسى الثانوية بنات في مدينة نصر.

شهدت اللجنة الانتخابية إقبالًا كبيرًا وتوافدًا من الناخبين منذ الصباح الباكر بمجرد افتتاح اللجان في أول أيام الانتخابات، والتي ستستمر لمدة 3 أيام، حيث قام الناخبون بالوقوف في طوابير مرفوعين أعلام مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة، بالتعاون مع المحافظات وباقي الوزارات والجهات المعنية، قد قامت بتوفير جميع التجهيزات والاستعدادات الضرورية للعملية الانتخابية، بهدف تسهيل عملية التصويت للمواطنين بكل يسر وسهولة والتغلب على أية عقبات قد تعترض الناخبين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستتابع عن كثب تقدم العملية الانتخابية عبر غرفة العمليات المركزية في مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تُعتبر واجبًا وطنيًا على جميع المواطنين، وحق دستوري لهم، خاصة في ظل الفترة الحساسة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

تعد انتخابات الرئاسة لعام 2024 الخامسة من نوعها في تاريخ مصر الحديث، وتكتسب أهميتها الإضافية كخطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية. تأتي هذه الانتخابات بعد عام ونصف من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل جميع مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.