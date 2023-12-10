سلامة الغذاء: السعودية وليبيا وأسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44، وذلك عن الفترة من 2 – 8 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 32 زيارة، وتم تسجيل 2 منشأة بالهيئة وإدراج 10 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 771 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4600 رسالة بنحو 145 ألف طن لعدد 1400 شركة مصدرة، تنوعت مابين 465 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8 آلاف طن، يليها الزيتون بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 16 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وأسبانيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1400 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 750 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 543 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1560 رسالة بنحو 333 ألف طن لعدد 725 شركة مستوردة، تنوعت مابين 179 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، رومانيا، أندونيسيا وتركيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 433 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 240 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 63 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 400 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 997 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 285 عينة لأغذية معدة للتصدير، 340 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 92 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وفي إطار دور الهيئة في خلق كوادر فعالة وبناء جيل جديد من الفاحصين المؤهلين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة لإدارة منظومة سلامة الغذاء، شاركت الهيئة في البرنامج التدريبي الخاص بـ "تحسين وتطوير أداء الأطباء البيطريين بالمجازر"، والمقدم من أكاديمية التدريب الأمثل من أجل غذاء أفضل والتابع للمفوضية الأوروبية، والذي تم عقده في روما – إيطاليا، حيث تم إيفاد عدد 3 متدربين من كوادر الهيئة للمشاركة في البرنامج التدريبي للاستفادة من خبرات دول الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة المجازر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظتي القاهرة والجيزة، كما تم تسجيل 1 موقع قمح بمحافظة الشرقية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 25 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 23 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 986 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 5 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1603 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 558 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 311 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 132 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في عدد من المحافظات منها البحيرة، الجيزة، الاسماعيلية، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد والأقصر، كما تم معاينة 10 مخازن تغذية مدرسية قائمة بالفعل في محافظات الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، البحيرة والقليوبية، ومعاينة 1 موقع لمخزن تغذية مدرسية تحت الإنشاء في محافظة الدقهلية وتم استيفاؤه للاشتراطات.

هذا وقد تم إدراج عدد 3 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 249 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الاسماعيلية والجيزة، وتم استيفاء عدد 3 محالب، ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء 58 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية وجنوب سيناء، وتم تسجيل 6 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 346 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى عدد 4 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة، وعدد 2 تظلم خاص بالصادرات الغذائية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 2 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 3 مجازر لاشتراطات الهيئة وإدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 22 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تم زيارة المجزر الآلي بمدينة سفاجا – محافظة البحر الأحمر، والتابع للقوات المسلحة، حيث تم التحقق من استيفاء اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 541 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن زيت زيتون وشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 43200 قطعة حلوى يشتبه في صلاحيتها، 350 كجم حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفات القياسية، 100 كجم سناكس منتهي الصلاحية.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 15 طن و400 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخلل، مقرمشات، فول سوداني، تمور)، وتنفيذ 12 قرار نيابة.

كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم، مكسبات طعم، مقرمشات، توابل) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة تقدر كميتها بـ 80 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 267 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 14 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 156 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 732 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، سناكس، كيك، مياه غازية، وغيرها).

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 36 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 30 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زيوت، منتجات ألبان، مياه غازية، شوكولاتة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة مطروح 14 حملة تفتيشية، منهم حملة واحدة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيتون مخلل، كريز، عسل نحل، زيت زيتون، حلويات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، كما تم تحرير محاضر إعدام.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات مشتركة مع مديرية التموين والطب البيطري على 33 منشأة، أسفرت عن ضبط 4500 كجم منتجات ألبان تظهر عليها علامات الفساد، 720 كجم سكر مجهول المصدر، 492 كيس شعيرية بإجمالي وزن 197 كجم تقريبًا يظهر عليها علامات العفن، 380 كجم بسلة وجزر مجمدة منتهية الصلاحية، وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 5 حملات مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، التموين، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري) حيث تم المرور على 39 منشأة، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط أسماك مجمدة ولحوم ومواد غذائية أخرى وجميعها منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر بالكميات المضبوطة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام مجمدات لحوم ودواجن وكبدة منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملات على عدد 21 منشأة، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ( برجر، عدس، مكرونة، فريك، نوتيلا، مقرمشات).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية بشن 17 حملة على 66 منشأة، أسفرت عن ضبط وإعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (بسكويت، شوكولاتة، زبادي، خلطات توابل).

وشن فرع سلامة الغذاء بالعاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على عدد 45 منشأة غذائية أسفرت عن وجود نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إعطاء مهلة لتلك المنشآت لتلافي المخالفات المذكورة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد بشن 6 حملات على 31 منشأة غذائية للتعريف باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتوجيه بتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.