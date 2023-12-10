رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرَّة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1»

إذا كان رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قِبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني للمرَّة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1» وتغيير النظرة المستقبليَّة من إيجابيَّة إلى مستقرَّة يأتي في سياق مسار مستمرٍّ لمتانة وقوَّة الاقتصاد العُماني، فإنَّ هذا المسار يقدِّم في كُلِّ رفع للتصنيف الائتماني ملامح وضع مطمئن مع توقُّعات مبشِّرة.

فقَدْ عزت وكالة موديز هذا التطوُّر في التصنيف إلى الوضع الحالي الَّذي يستمرُّ فيه تراجع الدَّيْن العامِّ وتحسُّن مؤشِّرات قدرة الحكومة على تحمُّل أعباء المديونيَّة العامَّة للدَّولة والَّذي جاء نتيجةً ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافيَّة نَحْوَ سداد الدَّيْن العامِّ، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات الماليَّة.

كما أنَّ ما يزيد الأمْرَ طمأنينة هو رؤية الوكالة إلى فاعليَّة تحسُّن السِّياسات الماليَّة وعزم الحكومة العُمانية على خفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة ما يُسهم في تعزيز المركز المالي للدَّولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبليَّة المحتملة، حتَّى وإن شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها.

أمَّا الوضع المبشِّر فيتمثل في ما سيترتب على استمرار الإجراءات التصحيحيَّة المُتَّخذة منذ عام 2020م حيث ستتراجع المديونيَّة العامَّة للدَّولة إلى نَحْوِ 35 بالمئة كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقالت الوكالة أن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.

كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال العام الحالي بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م.

وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.