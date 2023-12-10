منسق عام حملة مواطن في الخارج يدلي بصوته بمسقط رأسه بكفر الشيخ

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منسق عام حملة مواطن
منسق عام حملة مواطن في الخارج يدلي بصوته بمسقط رأسه

حرص نصر مطر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالإدلاء بصوته هو وأسرته وذلك في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ

وقال مطر إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لهو فرض عين على كل مصري وطني شريف وأن 
المصريين في الداخل يستمرون كما المصريين في الخارج في إبهار العالم وذلك من خلال تلك المشاهد الرائعة التي يرسمونها في عشق الوطن.

وأضاف منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن ما حدث في الساعات الأولى للعملية الانتخابية من خروج مئات الآلاف من المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم بهذا الحجم الكبير إنما يؤكد على حالة الوعي التي يتمتع بها المصريون والذين يبعثون برسالة هامة للإقليم من ناحية وللعالم كله من ناحية أخرى مفادها أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة المصرية. 
وطالب منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج جموع الشعب المصري باستمرار التدفق على لجان الاقتراع ليؤكدوا للعالم جدارتهم في ممارسة الديمقراطية.

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