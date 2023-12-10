حملة مواطن تشيد بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات.. وتؤكد: الرهان على وعي المصريين "كسبان"

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بالمشاركة الواسعة من جموع المصريين في كافة المحافظات في الساعات الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية، في يومها الأول يعكس مدى وعي وحضارة الشعب ومعرفة مسؤولياته وشعوره بالتحديات الجسم التي تتعرض لها الأمة.

وأشارت الحملة، في بيان لها، إلى أن الرهان على وعي الشعب دائما "كسبان"، لأن أبناء مصر فهموا اللعبة واصبحوا يدركون ما كان غائبا عنهم في الماضي، ولعل المشاركة من كل فئات وشرائح المجتمع هي المعبر الحقيقي والمقياس لمدى ارتفاع الوعي لدى جموع الناخبين.

وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن المصري المخلص عندما يجد وطنه في حاجة إليه يلبى النداء سريعا ويضحى من أجل أن يحفاظ عليه من كل سوء أو أي مكروه، قائلا: " خلال السنوات العشر الأخيرة في كل أزمة أثبت الشعب قدرته على حبه لوطنه وتماسكه واستقراره، ورفض أي محاولات خبيثة كانت هدفها الوقيعة بين أبناء مصر".

وأضاف فاروق، أن سعادته بالمشهد الحضاري أمام اللجان الانتخابية، لا توصف وتعبر عن مدى اعتزاز المواطن بحقه في التعبير عن رأيه من خلال انتخابات ديمقراطية تصنع المستقبل، وكذلك خوفه وحرصه على ضمان الاستقرار واستكمال مسيرة بناء دولة قوية تليق بحضارة وثقافة أجدادنا.